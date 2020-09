New York : Le président Macky Sall lauréat de la 36e édition du Prix de l'Excellence Africa-America institute

Le Sénégal était à l'honneur ce mardi 22 septembre à New York (Etats-Unis) à l'occasion de la 36e cérémonie de remise des prix d’Africa-America institute. Le pays de la téranga et son président Macky Sall ont été distingués lors du gala virtuel de cette année, qui portait sur le thème « les voix du futur ».







L’Africa-America institute créé en 1953, vise à appuyer le progrès de l’Afrique par l’enseignement supérieur et la formation professionnelle. Il œuvre à la promotion d’un engagement éclairé entre l'Afrique et l'Amérique par l’éducation, la formation et le dialogue. Et le Sénégal compte bien des réalisations dans ces domaines, d'où le choix porté sur son président. Le pays a fait des pas de géant dans la promotion de l'accès à l'éducation pour les garçons et filles dans chacune de ses régions. Et plus de 400 étudiants en intelligence artificielle viennent du Sénégal, reconnaît-on.





En effet, dans un continent qui fait face à des défis sécuritaires et de paix, le changement climatique, entre autres, le Sénégal se distingue. Le pays regorge de valeurs telles la paix, la tolérance, la gouvernance démocratique, l’innovation et le leadership régional. Avec des autorités engagés à investir sur leurs propres ressources humaines, autant d’atouts relevés par l’Africa America institute.





Derrick Johnson, président et CEO du NAACP (National association for the advancement of colored people) n’a pas tari d'éloges sur le Sénégal. De même que CD Glin, président et CEO de US African development foundation. Ce dernier a souligné les progrès du Sénégal en matière de développement durable avant de saluer les mérites de la Délégation à l’entrepreneuriat rapide (DER/FJ), pour l’accès au financement, à l’emploi des femmes et jeunes.





Les progrès dans le cadre de la recherche médicale avec l'institut Pasteur de Dakar ont été également soulignés au cours du gala annuel virtuel. Marc Suzman, président de la fondation Bill et Melinda Gates pour sa part, a réitéré la gestion de la Covid-19 par le Sénégal et son président Macky Sall qui, dit-il, « a démontré un leadership sans faille ».





En retour, le chef de l’Etat sénégalais s’est dit honoré par cette distinction. « C’est avec enthousiasme que je m'adresse à vous pour accepter le prix d’excellence que votre distingué institut décerne cette année au Sénégal », dira-t-il d’emblée.





« Depuis 67 ans, votre institut accompagne ainsi des milliers de jeunes africains dans la réalisation de leur rêve d'être utiles à eux-mêmes, à leur communauté et à leur pays. C’est dans le même esprit que Dakar a accueilli en novembre 2019, votre 5e conférence annuelle sur l'état de l'éducation en Afrique. En décernant ce prix d’excellence au Sénégal, vous avez voulu magnifier les progrès de notre pays dans les domaines économique et social d’une part, et sa contribution au maintien de la paix en Afrique et dans le monde d'autre part. Nous en sommes honorés. Au nom du peuple sénégalais, je suis fier d'accepter cette distinction qui est pour nous est aussi un encouragement à la persévérance. Persévérer, parce que sur le long chemin du développement, rien n'est définitivement acquis comme nous le montre la terrible pandémie Covid-19 et son impact économique et social », conclut le chef de l'Etat sénégalais.