Neymar taclé par des fans un peu trop enthousiastes

Neymar taclé par des Fans à sa sortie du bus au Brésil

Alors qu’il sortait du bus de la Seleçao brésilienne, Neymar s’est fait surprendre par des fans un peu trop enthousiastes.





Deux admirateurs ont contourné la sécurité et se sont précipités sur leur héros. L’un d’eux a glissé dans l’empressement et a frappé Neymar. Après avoir attrapé vigoureusement la jambe de la star du PSG, les groupies ont été évacués par le service d’ordre.





Le numéro 10 des Canaris a inquiété ses coéquipiers lorsqu’il s’est mis à boiter après l’intervention de la sécurité.





Petite frayeur sans grandes conséquences. Lors du match qui a eu lieu deux heures plus tard à Porto Alegre, l’Équateur n’a pas fait le poids face au Brésilien. Grâce à une passe décisive et un but sur penalty de Neymar, la Seleçao s’est imposée 2-0.