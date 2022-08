Niang Kharagne rabaisse un serveur et récolte une volée de bois vert

C'est de cette personne que certains disaient ici qu'on en était jaloux ??? Ki lou nitt di naw si moom ba kéye gné ??? Et ce type de personne qui gravite autour de notre président. Vivement qu'il parte avec sa bande d'incapables et de sangsues ?? https://t.co/pUONnsEZmN

Mar katou tate bouye khass un serveur bouye job pour am loumou yob keur gua. Non Yalnaniou yallah mousseul si done arriviste dale. Mbam deug moye wadji walahi.