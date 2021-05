Nianing : Guy Marius Sagna malmené par des nervis

Guy Marius Sagna et trois autres membres du Frapp ont échappé au pire, ce mercredi, à Nianing (Malicounda, Mbour). Invités par les populations de ce village de la Petite Côte pour une visite des surfaces foncières qui font l'objet d’un litige, Guy Marius et sa délégation ont été attaqués et violentés par un groupe de nervis qui, d’après le Frapp, sont à la solde du maire de Malicounda, Maguette Sène.





Malmenés, comme on peut le constater sur ces images, Guy Marius Sagna et compagnie n’ont dû leur salut qu’à l’intervention de la gendarmerie et à leur posture inoffensive, face aux nombreux assauts des nervis.