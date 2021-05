Nicki Minaj revient aux fondamentaux en dévoilant un inédit avec Drake et Lil Wayne

La rappeuse du Queens a ressorti sa mixtape de 2009 Beam me up Scotty agrémentée de trois nouveaux morceaux. Dans un live Instagram, elle a également annoncé l'arrivée imminente d'un nouvel album.

Cela faisait trois ans qu'elle n'avait pas sorti d'album. La rappeuse trinidado-américaine Nicki Minaj est de retour avec une mixtape enregistrée en… 2009. Beam me up Scotty - nommé d'après une réplique de la série Star Trek - est disponible pour la première fois sur les plateformes de streaming. Pour l'occasion, l'artiste remanié la tracklist de son projet pour y incorporer trois titres inédits, dont Seeing Green un featuring prestigieux avec les rappeurs Lil Wayne et Drake.





Habitué à partager le micro, le trio est signé sur le même label Young Money Entertainment. Cette nouvelle collaboration signe le retour aux sources pour ces trois artistes comptant depuis une dizaine d'années parmi les têtes d'affiche de la musique mondiale. Ils y délivrent un rap plus classique, renouant avec le son de leurs origines underground.





C'est en direct sur Instagram que la jeune maman a dévoilé la réédition de son projet, annonçant au passage la sortie d'un nouvel album d'ici peu. Elle sera également l'héroïne d'un documentaire en six épisodes produit par HBO. Selon la star, la série devrait s'attarder sur sa riche carrière. Aucune date de diffusion n'a cependant été avancée.