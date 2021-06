Niodior : Les populations marchent pour la "communalisation" de leur île

Niodior et Bettenty, deux îles du Saloum, ont initié une marche, ce mardi 8 juin, vers 10 h, pour rappeler au chef de l’Etat Macky Sall la communalisation de leurs villages respectifs. Une manifestation organisée par le mouvement Je suis Niodior, qui regroupe les fils de la localité et qui est apolitique.



Une vieille doléance qui date de 2013 et que les habitants ont tenu à rappeler au président de la République, renseigne un manifestant.



Tout de rouge vêtus, les habitants de Niodior, jeunes, hommes et femmes sont sortis massivement pour plaider la communalisation de leur localité. Ils estiment avoir rempli tous les dossiers et attendent une décision de Macky Sall. Un mémorandum a été déposé au niveau de la sous-préfecture de la localité, à la fin de la marche.



Le sous-préfet Balla Moussa Mané a promis de faire passer le message au chef de l’Etat.



D’après les explications de notre source, Niodior est le chef-lieu d'arrondissement des îles du Saloum. Il polarise 19 des îles habitées dans le Sine-Saloum. Cette île est la plus grande de celles du Saloum de par sa population et de par sa superficie, l'une des plus importantes sur le plan économique. Elle fait partie de la commune de Dionewar.