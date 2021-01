Noël Enfants à la radio FEM FM : Coumba Gawlo remet des cadeaux et présente ses voeux de nouvel an

Comme chaque année, Coumba Gawlo a procédé à une remise de cadeaux, le jeudi 30 décembre dernier, dans les locaux de la radio FEM FM.Une occasion pour Coumba Gawlo de présenter ses voeux de nouvel an, en sa qualité de Présidente du groupe Go Media et de l'association Lumière pour l'Enfance (LPE) initiatrice de cet événement, Noël Enfants, un moment de communion avec les enfants.