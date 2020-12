Nomination au CESE: Guirassy fait la leçon à Idrissa Seck

La nomination du leader du Rewmi Idrissa Seck au Conseil économique, social et environnemental surprend au plus haut degré le député Moustapha Guirassy. Invité sur Hashtag, il a exprimé sa désolation, non sans demander aux politiques de faire preuve d’éthique.