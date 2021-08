Nouveau chapitre de l’innovation Mobile : Ouvrez-vous au changement avec le Galaxy Z Fold3 et le Galaxy Z Flip3 !

Samsung définit un nouveau standard de l’expérience mobile avec de puissants téléphones pliables. En effet, le géant coréen a ouvert le nouveau chapitre de l’innovation des téléphones pliables avec deux nouveaux Smartphones, à savoir : le Galaxy Z Fold3 et le Galaxy Z Flip3 tous les deux compatibles 5G. La cérémonie de lancement a eu lieu ce mercredi 11 août 2021 à Dakar, en présence des partenaires.



« Deux smartphones pliables haut de gamme »



Il s’agit ici, de deux smartphones pliables haut de gamme construits avec le savoir-faire et les innovations phares que les utilisateurs de Samsung aiment et attendent. La troisième génération de ces appareils de pointe intègre des « améliorations clés » que les clients ont demandées, les rendant « plus durables avec une expérience du pliable plus optimisée que jamais ». Du design emblématique aux spécifications davantage poussées, le Galaxy Z Fold3 et le Galaxy Z Flip3 offrent de « nouvelles façons uniques de travailler, regarder, jouer, capturer et socialiser », selon Elisabeth Dioh, Marketing ead , et Alassane Diaité, Retail lead de Samsung Sénégal.



« Un savoir-faire avancé, conçu pour durer »



Mme Dioh souligne que les utilisateurs de Samsung s’attendent à des appareils pliables conçus pour durer. Et c’est pourquoi, cette génération d’appareils Galaxy Z est conçue avec « un savoir-faire inégalé ». Mieux, elle ajoute que pour la première fois sur un Smartphone pliable, les Galaxy Z Fold3 et Z Flip3 sont équipés d’une résistance à l’eau IPX8, de sorte que les utilisateurs n’aient plus à s’inquiéter lorsqu’ils sont pris sous la pluie.



Les deux appareils sont également construits avec le « nouvel Armor Aluminium », l’aluminium le « plus résistant jamais utilisé sur un Smartphone Galaxy, ainsi que le Coming Gorilla Glass Victus, la matière la plus résistante pour protéger contre les rayures et les chutes accidentelles ». De plus, ils sont équipés d’écrans robustes testés sur plus de 200 000 pliages. Aussi, le Galaxy Z Fold3 est compatible avec le « stylet S-pen pour plus de fluidité » dans le travail.



Galaxy Z Flip3 5G : « l’équilibre idéal entre style, fonctionnalité et plaisir interrompu »



Le Marketing lead de Samsung soutient que le Galaxy Z Flip3 permet aux utilisateurs de s’exprimer avec « un choix de couleurs vives, un design élégant et des fonctionnalités haut de gamme ». Avec le choix de couleurs tendance, elle renseigne que le Galaxy Z Flip3 peut être personnalisé avec des accessoires pour une « véritable expression de soi ».



Elisabeth Dioh révèle que l’écran externe, qui a été redessiné, est maintenant « quatre fois plus grand et facilite l’affichage des notifications et des messages sans avoir à ouvrir le téléphone ».



Cet appareil est également conçu pour offrir aux utilisateurs une meilleure capacité de capture et de partage de photos. En effet, il est doté de certaines des dernières fonctionnalités phares d’appareil photo; les utilisateurs peuvent prendre des Selfies encore plus époustouflants en mode mains libres avec le mode flex. Ou ils peuvent garder l’appareil plié et prendre une photo rapide avec le bouton volume.



« Les expériences pliables optimisées ouvrant de nouvelles possibilités »



Avec la série Galaxy Z, Elisabeth note que les utilisateurs auront accès à « plus d’applications qui tirent pleinement parti de l’écran pliable. Pour elle, Samsung étend ses partenariats avec des entreprises de premier plan telles que Google, Microsoft, entre autres. Ce, pour que les utilisateurs puissent « profiter davantage de leurs applications de prédilection adaptées à leurs besoins uniques ».



Pour offrir aux clients encore plus de choix, elle précise que la nouvelle fonctionnalité de Labs de Samsung offre la possibilité d’optimiser plus d’applications sur l’écran pliable lorsque l’utilisateur en a besoin.



Galaxy Buds2 : des écouteurs pour tout le monde avec un son de qualité supérieure et un confort optimal



Outre ces deux Smartphones, Samsung a également lancé les Galaxy Buds2 qui rejoignent la série Galaxy Z. Ils sont conçus pour « confort optimal et pour être portés toute la journée. En effet, ces appareils offrent une qualité sonore supérieure qui permet de s’immerger dans l’instant, où que l’on soit. Ce sont les écouteurs les « plus petits et les plus légers de Samsung, mais dotés d’une forme incurvée emblématique ».



Les Galaxy Buds2 rejoignent les Galaxy Buds Live et Galaxy Buds Pro, offrant « plus de choix aux consommateurs pour répondre à leurs besoins ». Faisant partie de l’écosystème Galaxy, ces écouteurs sont les compagnons idéals de Smartphone, tablette ou Galaxy watch.



Des appareils disponibles et accessibles à moindre coût



Elisabeth Dioh soutient que l’ambition de Samsung a toujours été de « rendre accessible la technologie de pointe ». Et avec cette troisième génération de Galaxy Z, les coûts de production ont pu être optimisés afin que le prix soit le plus accessible possible : les Galaxy Z Fold3 et Z Flip3 seront moins chers que les versions précédentes.



Par ailleurs, elle a fait savoir que dans le contexte sanitaire actuel, où le télétravail est de plus en plus plébiscité, Samsung souhaite mettre à disposition des professionnels des « téléphones performants et accessibles ».



Par rapport à la disponibilité, elle annonce que les Galaxy Z seront disponibles à la précommande à partir du 6 septembre 2021. Et pour toute précommande de Galaxy Z Fold3, le client recevra une Cover, un S pen et un double chargeur sans fil (Wireless duo charger). Pour le Galaxy Z Flip3, il recevra une Cover en cuir et un double charger sans fil (Wireless duo charger).



Réparation d’écran : Samsung prend en charge 90% du prix des écrans



Une des innovations les plus importantes que Samsung a voulu mettre en place avec les précommandes des Galaxy Z, réside dans la prise en charge de la réparation d’écran. En effet, avec le programme Samsung Care +, l’utilisateur de ces nouveaux Galaxy paiera une réparation d’écran à moindre coût : Samsung a pris en charge 90% du prix des écrans afin d’accompagner le mieux possible ses clients. Avec Samsung Service Premium, les clients de Galaxy Z authentiques, pourront avoir une prise en charge prioritaire dans les centres de service.