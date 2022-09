Nouveau Code de l’électricité : L’ANER et le COPERES signent une convention

Le Conseil patronal des énergies renouvelables du Sénégal (COPERES), en collaboration avec l’Agence nationale des énergies renouvelables(ANER), a tenu à sensibiliser, ce matin, sur le nouveau Code de l’électricité qui contribuera à encadrer le secteur de l’énergie.



A cette occasion, le COPERES et l’ANER ont signé une convention. Selon Issa Dione, Directeur de cabinet du ministre des Énergies, le COPERES apportera son aide à l’enrichissement de ces décrets dans l’encadrement du secteur de l’énergie au Sénégal. Il s’agira d’améliorer les conditions d’accès à l’électricité et dans tous les secteurs.



Seulement, la sensibilisation sera de mise, pour que les autorités et les différentes parties prenantes puissent en être informées et s’approprier ce code qui va faciliter l’accès à l’électricité.



S’agissant des attentes, le président du COPERES, Mamadou Saliou Sow, espère avoir une meilleure compréhension du Code de l’électricité. Pour lui, «le Code de l’électricité est l’unique référentiel qui organise et qui gère le secteur de l’électricité». D’où l’importance des échanges pour apporter leur contribution à l’État dans la réflexion qui est en cours pour l’élaboration des textes complémentaires.



Toutefois, ils prônent la promulgation des décrets d’application du code dont la loi a été adoptée depuis en 2021.