Nouveau single ‘’Idda’’ : Mia Guissé se libère

Mia Guissé a officialisé hier le début de sa carrière en solo. Tournant la page du groupe Maabo qu’elle formait en duo avec son ex-époux, No Face, elle compte s’affirmer. Son nouveau single ‘’Idda’’ évoque le délai de viduité d’une femme après son divorce.



Se confiant à L’Obs, l’artiste a expliqué qu’‘’Idda’’ symbolise plus « le deuil d’un passé révolu ». Elle ajoute : « C’est une libération. C’est le début de l’affirmation de ma personnalité en tant qu’artiste et en tant que femme. » Avant cela, il a fallu qu’elle « panse ses blessures », soutenue par sa famille et ses proches.



« Étant mariée, j’étais assujettie à beaucoup de restrictions »



Elle dit : « Ce n’était pas évident du tout. Il a fallu que je me remette. Heureusement que j’étais très bien entourée. L’amour de la musique aidant, je me suis vite remise en selle (rires). C’est comme le vélo, ça ne s’oublie pas. » Entre autres projets, elle compte participer à un festival de mode dans la sous-région.



Toutefois, Mia Guissé, qui n’a pas souhaité aborder les dessous de son divorce « par égard pour sa fille » et « pour préserver sa dignité de femme », a précisé qu’elle a vécu des « choses immondes ». « Étant mariée, j’étais assujettie à beaucoup de restrictions, a-t-elle lâché. Là, je me retrouve dans une situation où je peux rire, discuter, vivre sans avoir peur. Je me suis mariée très jeune et après, j’ai vécu sous la houlette de mon ex-mari ».