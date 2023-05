Nouvel hôpital de Touba : Dr Mouhamadou Moustapha Sourang tire un bilan satisfaisant après 1 an de service

Après le démarrage des activités du Centre Hospitalier National Cheikh Ahmadou Khadim de Touba, le Directeur de cette structure de niveau 3 a tiré un bilan satisfaisant.





"On a un sentiment de satisfaction par rapport à tout ce qui a été réalisé depuis le démarrage des activités de l'hôpital jusqu'à ce jour. Tous les services sont fonctionnels à l'exception de deux à savoir la dialyse et les grands brûlés ( le premier pour des raisons techniques et l'autre pour des raisons de formation du personnel). Nous avons plus de 20 services ouverts" se réjouit le Dr Mouhamadou Moustapha Sourang.





Selon le Directeur du Centre Hospitalier National, Cheikh Ahmadou Khadim, des patients viennent de partout au Sénégal pour se soigner à Touba.





Regardez la visite guidée dans ce centre hospitalier moderne qui compte 300 lits, et qui a été construit sur une superficie de 10 hectares.