Nouvelle Politique Sociale de l’ONAS : Mamadou Mamour Diallo invite à cultiver l’esprit d’entreprise

Le Directeur Général de l'Office National de l'Assainissement du Sénégal ( ONAS), Mamadou Mamour Diallo a affiché toute sa satisfaction durant la cérémonie de remise de kits ramadan aux employés et aux prestataires de l’entreprise. " J'avais voulu une cérémonie sobre mais cela me rassure que le personnel prouve qu'il y a un nouvel élan et la nécessité de travailler pour atteindre les objectifs pour le bien des usagers de l'ONAS mais aussi de la population sénégalaise de manière générale. Il ne fait aucun doute que la communion entre musulmans et chrétiens fera jaillir des prières sur le fonctionnement de la structure" a affirmé Mamadou Mamour Diallo. Il considère une bonne politique sociale comme un déterminant de la performance de toute entreprise et institution. C’est une bonne politique sociale qui incite les agents à venir travailler tous les jours, à cultiver l’esprit d’entreprise. C’est pour cette raison qu’il fera, dans la mesure du possible, que les conditions de vie et de travail des agents s’améliorent.





"Je suis prêt à accompagner tout le monde. Mais, il faut que chacun fasse son travail" note-t-il avant d’annoncer le paiement par anticipation des salaires du mois d'avril pour accompagner les pères de famille appelés à faire face aux charges incompressibles de la fête de Korité.





Le Président du Conseil d’Administration, Ibrahima Agne a exhorté les agents à se donner corps et âme afin de mériter davantage des actions de la Nouvelle Politique Sociale (NPS) déclinée par le Directeur Général, Mamadou Mamour Diallo.





« La seule façon d'accompagner le Directeur Général, c’est de faire un excellent travail, de respecter ses instructions, de faire jaillir des idées fécondes. L'assainissement est un secteur clé et j'invite les autorités à mettre beaucoup plus de moyens à l’ONAS", a plaidé le PCA.





Auparavant, le Chef de Service de l’action sociale, Ousmane Diop a témoigné de l’impact positif des actes de portée sociale posés par le Directeur Général.





" La satisfaction de l'usager et une bonne politique sociale du personnel ont été les deux préoccupations du DG, dès sa prise de fonction. Il est sur la bonne dynamique" dit-il.





Au nom des délégués du personnel, Maniang Diaw a magnifié l’apurement de prêts internes contractés par les travailleurs. Ces prêts, poursuit-il, avaient déteint sur le niveau de vie des contractants. « Il y a une nette amélioration sur nos bulletins. Auparavant, nos salaires étaient absorbés par des prêts », a reconnu Maniang Diaw.