Numérique, Nano-crédit, accompagnement non financier, perspectives pour 2021 : La DER/FJ divulgue ses chiffres

Le directeur de l’exploitation à la DER/FJ, Baye Djigga Diagne, quant à lui, a présenté les résultats du Programme d’appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales des femmes et des jeunes (Pavie) avant de dérouler les perspectives pour l’année en cours. A ce titre, il a renseigné que depuis son lancement en décembre dernier, le Pavie a atteint déjà 17 milliards de financement, sous forme de cofinancement et de garantie. Ils sont répartis comme suit : 6 milliards 700 millions de francs Cfa pour la filière anacarde, 4 milliards 300 millions de francs Cfa pour la campagne agricole 2019-2020 ; 900 millions de francs Cfa au profit des Sipa (Société d’intensification de la production agricole) installées à Matam et à Podor ; 1 milliard 200 millions de francs Cfa pour la filière sel, répartis entre les régions de Fatick, Kaolack et Kaffrine.