Offre de crédit et d'épargne 100% digitale : Orange Finances Mobiles Sénégal et Baobab lancent M-Baobab

Orange Finances Mobile Sénégal (OFMS) et Baobab Sénégal, institution de micro-finances, s’allient au profit de leurs clients. En effet, ces deux acteurs majeurs de l’écosystème financier au Sénégal innovent et proposent une nouvelle offre à forte valeur ajoutée dénommée M-Baobab.









Une offre de crédit et d’épargne 100% digitale





Il s’agit ici, d’une offre de crédit et d’épargne 100% digitale. Une innovation majeure qui marque le début d’une nouvelle ère pour le Mobile Money au Sénégal dont la cérémonie officielle de lancement s’est tenue, ce jeudi 24 mars 2022, dans les locaux du siège de la Sonatel à Dakar.





Orange Finances Mobiles Sénégal et Baobab Sénégal proposent désormais à leurs clients détenteurs de comptes Orange Money bien identifiés, la possibilité d’accéder « directement » à un prêt et/ou une épargne depuis l’application Orange Money ou le code USSD #144#.





« Une offre d’épargne rémunérée à 6% et un prêt instantané et sans formalités » qui peut aller jusqu’à 500 000 francs Cfa





Le client peut désormais bénéficier d’«une offre d’épargne rémunérée à 6% et un prêt instantané et sans formalités » qui peut aller jusqu’à 500 000 francs Cfa. Ce, pour saisir des opportunités de business ou tout simplement répondre à des urgences en toute tranquillité. Le crédit accordé est remboursable dans un délai de 5 mois. Le client a également la possibilité d’anticiper le paiement selon son choix. Il existe également des mesures applicables pour les « mauvais ou non payeurs ».





« Un nouveau produit qui va fondamentalement simplifier le quotidien des clients »





Orange Finances Mobiles Sénégal s’est fixé une mission qui consiste à « faciliter les échanges financiers, à les rendre extrêmement simples, extrêmement accessibles et totalement inclusives ». Et le lancement de cette offre M-Baobab, selon son directeur général, contribue absolument à cet objectif.





En effet, après une phase pilote qui a démarré en octobre dernier pour « bien travailler le produit et avoir le retour des clients », Cheikh Tidiane Sarr soutient que l’introduction sur le marché de ce nouveau produit va « fondamentalement simplifier le quotidien » des clients de Baobab et Orange Money.





A l’en croire, cette collaboration entre deux acteurs majeurs de l’écosystème financier au Sénégal est « une étape cruciale » dans le développement de l’inclusion financière dans le pays et dans la sous-région.





De l’avis du Cheikh Tidiane Sarr, OFMS, à travers ce partenariat, permettra à ses 6 millions de clients au Sénégal de « pouvoir entrer, avec « très peu de contraintes administratives », dans le monde des services financiers via le canal Orange Money.





Pour rappel, Orange Finances Mobiles Sénégal est un établissement de monnaie électronique agréé. Il s'agit d'une société anonyme avec conseil d’administration au capital de 6 milliards de francs Cfa dont le siège social est situé à Dakar.