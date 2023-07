Opération coup de poing: Restaurants et Boîtes de nuit vidés de leurs chichas

Une vaste opération de contrôle a eu lieu dans la nuit du vendredi dans des restaurants de Dakar. En effet, le service régional de commerce de Dakar, la ligue sénégalaise contre le tabac (LISTAB) et le programme national de lutte contre le tabac (PNLT) ont procédé à une saisine des chichas et des produits dérivés du tabac qui sont utilisés dans ces lieux malgré leur interdiction.





Tous ces appareils ( voir vidéo)ont été saisis dans plus 30 restaurants et boîtes de nuit. Cette opération a été aussi possible grâce à la brigade de l'environnement ainsi que tous les acteurs qui œuvrent dans la lutte contre le tabac. D'ailleurs, ces derniers invitent les populations, compte tenu des effets néfastes du tabac, à signaler tout restaurant ou magasin qui utilise les cigarettes électroniques.