Opération Daan Corona: La Casamançaise appuie les communes de Ziguinchor, Oussouye, Kolda, Sédhiou et Bignona

Dans le cadre de sa responsabilité sociétale d'entreprise (Rse), la société de distribution d'eau de source « Casamançaise » a décidé d'appuyer les communes de la région Sud. Elle a procédé à une remise de dons composés de vivres, de produits détergents, mais également de l’eau de source de marque Casamançaise, à savoir : 1000 bouteilles de 10 litres, 200 bouteilles de 1,5 litres, 200 petites bouteilles de 0,6 litre, de gels hydroalcooliques, des gants latex, 2 thermoflash, du savon liquide, 15 cartons d’eau de Javel, et des sprays antibactérien. A Bignona, le don a été réceptionné par le maire de la commune, Mamadou Lamine Keita et ses collaborateurs. Il a, au nom des populations, remercié la Casamançaise et son Directeur Général Eugène Ndiaye pour ce don très important destiné à les appuyer dans leur combat contre le Covid-19.