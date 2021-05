Opération de sécurisation à Rufisque : Un élément du GMI fauché mortellement par un conducteur

Ce jeudi 27 mai, aux environs de 1 heure 45 minutes, un drame est survenu au rond-point Djouti-ba de Rufisque. D’après les informations exclusives de Seneweb, un véhicule particulier de couleur noire qui roulait à vive allure, en zig-zag, a heurté un agent de police. Cet élément du Groupement Mobile d’Intervention (Gmi) qui était en renfort au Commissariat Central de Rufisque est malheureusement décédé sur le coup. Il a eu une blessure béante à la tête et aux oreilles.

Le même véhicule a fauché également le conducteur que le policier contrôlait. Ce dernier s'est retrouvé avec une fracture ouverte à la jambe. D’après nos recoupements, le conducteur serait ivre au regard de sa conduite.





Nos sources de préciser qu’une réquisition pour autopsie a été délivrée à l'hôpital Le Dantec.





Poursuivis, les occupants du véhicule sont descendus pour prendre la fuite, en abandonnant ledit véhicule sur la route. Des investigations sont en cours pour identifier le chauffeur et les passagers. Ces faits nous interpellent sur les risques qu’encourent les forces de défense et de sécurité dans l’exercice de leurs missions de sécurisation des personnes et des biens.