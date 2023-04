Opération « zéro bidonvilles » : Le Ministère de l’Urbanisme démolit des abris nichés dans un site à Liberté Baraka

C’est avec l’aide des forces de l’ordre et de sécurité que le Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, a procédé, ce jeudi 6 avril 2023, à l’opération de démolition du site de Liberté Baraka. Sommés de quitter les lieux à plusieurs reprises, les occupants des lieux ont opposé un niet aux équipes du ministre Abdoulaye Saydou Sow. En effet, depuis qu’ils ont vu la délégation dirigée par le Préfet du département de Dakar, Mor Talla Tine ainsi que les camions bennes et le bulldozer aux alentours du site, des habitants, notamment des jeunes ont commencé à jeter des pierres et faire face aux policiers et gendarmes déployés pour la circonstance. Ces derniers ont ainsi riposté en jetant des gaz lacrymogènes de part et d’autre pour les disperser. Et après plusieurs dizaines de minutes, ces forces de l’ordre et de sécurité ont pu maîtriser la situation et encadrer l’opération, qui s’est déroulée avec succès sous la conduite du Préfet et la Direction générale du Cadre de vie et de l’Hygiène publique (DGCVHP). Laquelle a pour mission de mettre en œuvre la stratégie visant l’amélioration du cadre de vie et la promotion de l’hygiène publique, en rapport avec les collectivités territoriales.









Un site abritant des centaines de familles avec une promiscuité notoire





Cette grande opération de désencombrement nocturne, qui a démarré vers 22 heures, sous la supervision des forces de sécurité, en présence du Préfet de Dakar et le maire de la commune de Sicap Liberté, vise à « améliorer » le cadre de vie des populations de la zone. Le site, situé à Liberté 6 extension, juste derrière le marché, à côté de la cité Baraka, est une maison nichée derrière une dibiterie et une station de lavage auto. Ici, plus d’une trentaine d’abris, deux toilettes, deux (02) compteurs électriques clandestins et 13 alimentations clandestines ont été dénombrés par les équipes du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique. Elle est occupée par des centaines de familles, notamment des étrangers.





Selon des voisins trouvés sur place, des agresseurs, des dealers de drogues, des prostituées, des malfaiteurs, entre autres, y vivent depuis des années, sans eau et électricité. Une situation d’insécurité et d’insalubrité qui a fini de plonger les populations riveraines dans une insécurité totale.





Le site servira d’envisager la phase 2 du projet d’aménagement de la cité Baraka





Pour le Préfet de Dakar, cette opération entre dans le cadre du Programme « zéro bidonvilles » qui est mis en œuvre par le Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique. Il permettra ainsi d’envisager la phase 2 du projet de réaménagement de la cité Baraka, qui a déjà permis de reloger plusieurs familles.