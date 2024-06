Opération nationale de nettoyage et de prévention des inondations : L’Onas lance un programme « zéro inondations » en 2024

Sous l'impulsion du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le Sénégal a organisé ce samedi 1er juin 2024, une journée nationale d’assainissement, de nettoiement et de prévention des inondations "Setal SUNU rew". Dr Cheikh Dieng, Directeur de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) et ses équipes ont répondu présents à cet appel citoyen.