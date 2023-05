Opérationnelle en juillet au Sénégal : Quatre choses importantes à savoir sur la 5G

La 5G, la prochaine génération de technologie sans fil, sera opérationnelle avant la fin du mois de juillet, selon les déclarations du directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), Abdou Karim Sall, lors d'un séminaire d'échanges et de partages avec la presse à Saly.











Pour en savoir plus sur cette avancée technologique majeure, Seneweb s'est entretenu avec Seyni Malan Fati, ancien membre de l'ARTP et actuellement senior policy manager chez GSMA. En tant qu'expert, il a souligné quatre points essentiels concernant la 5G.





Tout d'abord, la rapidité est l'un des aspects les plus impressionnants de la 5G. Cette technologie permettra des vitesses de téléchargement et de navigation sur Internet jusqu'à dix fois plus rapides que celles offertes par la 4G. Cela ouvrira la voie à de nouvelles expériences utilisateur, telles que le streaming vidéo haute définition en temps réel, les jeux en ligne sans latence et les applications gourmandes en données qui nécessitaient auparavant une connexion filaire.





Ensuite, la sécurité revêt une importance capitale dans le déploiement de la 5G. Elle offre des fonctionnalités de sécurité améliorées, telles que le chiffrement des données à différents niveaux, la protection contre les attaques de type phishing et la mise en place de mécanismes d'authentification plus avancés, garantissant ainsi une meilleure protection de la vie privée des utilisateurs. Concernant les risques sur la santé, Seyni Malan Fati a tenu à rassurer la population sur la non-dangerosité de la 5G.





Un autre aspect crucial est l'impact de la 5G sur le développement économique. Cette technologie ouvre de nouvelles opportunités pour les entreprises et les secteurs d'activité. Elle favorisera le déploiement de l'Internet des objets (IoT), permettant ainsi une automatisation plus poussée et des systèmes intelligents dans divers domaines tels que la santé, l'agriculture, l'industrie et les transports. La 5G stimulera l'innovation et entraînera la croissance économique en facilitant la numérisation et la transformation des industries.





Enfin, il est important de noter que la 5G nécessitera des appareils compatibles pour pouvoir en profiter pleinement. Les téléphones, les tablettes et les autres appareils électroniques devront être compatibles avec la technologie 5G pour pouvoir tirer parti de ses avantages. Cependant, il convient de souligner que la compatibilité ne se limite pas aux seuls appareils grand public, mais s'étend également aux infrastructures de réseau existantes qui devront être mises à niveau pour prendre en charge la 5G.