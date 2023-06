Opérations pré-hivernage : Le Directeur général de l’Onas tire un bilan positif

Mamadou Mamour Diallo a visité, le 31 mai 2023, les sites de la zone de captage, de Front de Terre, de Castors, et des HLM. Le Directeur Général de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) a écouté les riverains mais s’est aussi entretenu avec les ouvriers et Chefs de chantiers sur place pour s'enquérir de la situation. En tenant compte des complaintes des populations qui ont signalé quelques urgences avant l'hivernage, il a tiré un bilan positif. « Nous avions lancé les Opérations Pré-hivernage depuis 2023. Aujourd’hui, nous pouvons dire que nous sommes à un taux avoisinant 50 % à Dakar et dans les régions ».





Plus de détails avec la vidéo