Opérations pré hivernage : Le gouverneur de Dakar et l’Onas prennent les devants pour éviter des inondations

Le gouverneur de Dakar, en collaboration avec l’Office nationale de l’assainissement du Sénégal, a tenu avec les acteurs, un Comité régional de développement (Crd) consacré aux opérations pré hivernage et à la couverture de l’hivernage 2024. En effet, cette saison est très souvent caractérisée par de nombreuses incommodités et désagréments de tous ordres du fait des fortes pluies qui n’arrivent pas toujours à être drainées correctement. « Dans cette dynamique, des efforts financiers importants sont annuellement consentis par l’Etat et tous les acteurs, pour préserver les populations de Dakar et de l’intérieur du pays des impacts négatifs de l’abondance des fortes pluies. Mais malgré tout, nous continuons encore d’enregistrer, par endroits, leurs effets néfastes », a déclaré Fatou Fall Faye au nom du Directeur général de l’Onas. L’année dernière, le plan ORSEC n’a pas été déclenché mais par endroits, des populations ont ressenti les impacts négatifs des fortes pluies. « Les efforts sur un linéaire de réseau prévu 109571 ml sur les 200 000 ml du patrimoine géré par l’ONAS, plus de 20% sont déjà curés dans les 5 lots attribués à des entreprises sous-traitantes suivies et contrôlées par nos équipes. Suivant un planning déjà établi, les opérations de curage seront bouclées avant l’arrivée des premières pluies et les équipes repasseront dans divers endroits où des bouchons seront constitués durant l’hivernage », dit-elle.