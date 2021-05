Ophélie Winter “ruinée”, “mourante” et “droguée”? Elle met les choses au clair

Ophélie Winter, Chanteuse

Ophélie Winter, chanteuse incontournable des années 90, sort aujourd’hui un livre autobiographique intitulé “Résilience”. Dans le cadre de la promotion de cet ouvrage, la femme de 47 ans était invitée sur le plateau de l’émission “On est en direct” le samedi 29 mai. L’occasion pour elle de revenir sur “les mensonges” qui circulent à son sujet.





“J’ai l’impression d’être une Ophélie Winter 2.0. Une époque de ma vie s’achève avec ce livre”, a confié la chanteuse à Laurent Ruquier. Elle est ensuite revenue sur son rapport aux paparazzis. “J’ai connu un véritable acharnement. Des trucs irréels et des mensonges. Des mecs ont mis des boites GPS sous ma voiture pour me suivre. J’ai failli mourir dans un accident de voiture en prenant une rue à sens unique parce que j’avais deux mecs qui me suivaient. J’ai failli faire la même chose que Lady Di.”





Situation financière

L’animateur a ensuite voulu en savoir plus sur la situation financière d’Ophélie Winter, alors que de nombreux médias français la disent “ruinée”. “Est-ce que vous êtes ruinée ou SDF?”, lui a demandé Ruquier. “Je ne suis pas SDF, tout va bien pour moi! Je trouve ça horrible de dire des choses comme ça sur les gens. Les médias feraient mieux de braquer leurs caméras sur les vrais SDF parce qu’ils ont besoin d’aide. Moi, je ne suis pas SDF. Tout va bien, j’ai une vie, une maison”, a-t-elle répondu.





Drogue

Au sujet de la drogue, l’artiste a reconnu avoir consommé de la drogue “pendant un court moment”. “Oui, j’en ai pris, comme tout le monde dans ce métier, c’est un passage obligé”, a-t-elle lancé, avant de se faire reprendre par l’animateur. “Ah ben non, pas comme tout le monde”, a-t-il réagi. “Non, non, non! Je ne peux pas accepter ça, pas comme tout le monde dans ce métier. Peut-être comme ceux qui sortent la nuit”, a-t-il ajouté.





