Opportunités d’emploi à l’étranger : L’ANPEJ et la délégation canadienne ouvrent les voies aux jeunes pour une migration légale

Le secrétaire général de l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes (ANPEJ), Abdoulaye Diallo, a rencontré la délégation canadienne aujourd’hui pour les besoins d’échanges autour de la migration régulière. Cette séance de travail entre dans le cadre de l’offre de service migration, qui est d’accompagner les jeunes dans leur processus de mobilité professionnelle à l’international, avec ses différents partenaires, dont le Canada.





Compte tenu de la problématique de la migration des jeunes qui, le plus souvent, partent sur des bases qui ne sont pas légales, le secrétaire général de l’ANPEJ et le sous-ministre adjoint des Opérations, Daniel Mills, ont ensemble fait l’évaluation sur le recrutement de certains jeunes dans des secteurs comme la boucherie industrielle, de la menuiserie bois et de la santé.





Selon le représentant du directeur de l’ANPEJ, il ne s’agit pas «d’une migration définitive ou d’une fuite des cerveaux», mais plutôt de «signer des contrats avec des entreprises, de mettre à leur disposition des compétences pour, en retour, bénéficier des formations afin d’acquérir certaines normes de travail au bout d’un certain temps.