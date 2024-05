Origine du « Jollof rice » : La sénégalaise Aissatou Sène apparait dans une pub au côté de Michael B. Jordan et Cie

Le débat sur la paternité du Thieboudienne ou Jollof Rice suscite un vif intérêt, opposant les trois pays que sont le Sénégal, le Ghana et le Nigeria. Bien que l'UNESCO ait tranché en faveur du Sénégal, inscrivant ce plat au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, le Nigeria et le Ghana persistent à revendiquer son origine. Cette controverse a été ravivée lors d'un dîner special organisé par une institution bancaire, baptisé « Goût de l’Afrique de l’Ouest ». La vidéo promotionnelle a rassemblé un impressionnant panel de personnalités africaines et afro-américaines, parmi lesquelles le célèbre chef cuisinier Tolu Eros, l'acteur Michael B. Jordan, la joueuse de la WNBA Chiney Ogwumike, l'ancien joueur de la NBA Pops Mensah Bonsu, le musicien Sarz, l'acteur-producteur DJ Tony Okungbowa, l'acteur Michael Oloyede et la sénégalaise Aissatou Sène.