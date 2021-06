Orkadiéré : Abdou Karim Sall déroule le tapis rouge à Macky et lui offre un cheval

C’est avec une mobilisation exceptionnelle et une surprise inédite à la fois que le ministre de l’Environnement et du Développement durable a accueilli le président de la République, ce jeudi 17 juin, à Orkadiéré (département de Kanel), son village natal. Venu participer à la tournée économique que le Chef de l’Etat est en train d’effectuer dans le Nord du pays en tant que responsable politique de l’Apr et natif de la localité, Abdou Karim Sall (AKS) a démontré encore une fois sa force de mobilisation à Macky Sall.En effet, hommes et femmes, jeunes, adultes et moins jeunes, militants et sympathisants, tous se sont mobilisés derrière leur leader politique pour dérouler le tapis rouge au Président Sall, qui est arrivé vers 18 h sur les lieux. Ici, le ministre a réservé une surprise inédite au Chef de l’Etat. Il lui a offert un cheval robuste et magnifique de couleur marron au nom du village d’Orkadiéré. Ce, pour lui dire merci pour « tout ce qu’il a fait pour les populations ». Selon lui, le cheval fait partie des animaux « les plus nobles ».Venu depuis dimanche dernier pour participer à ladite tournée économique à sa manière, Abdou Karim Sall a tenu une série d’activités à Orkadiéré. Ce, pour mobiliser les populations. Ainsi, à la veille (mercredi) de la venue du Président, il a organisé un grand rassemblement chez lui. Une rencontre au cours de laquelle, le politique a listé de A à Z toutes les réalisations de Macky Sall dans le Fouta et particulièrement dans le département de Kanel.