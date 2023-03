Ouakam : Des manifestants bloquent la circulation

Après la cité Keur Gorgui et les deux voies Sacré-Cœur, les patriotes ont pris d’assaut la route de Ouakam. Sur cet axe ralliant l’école Jean Mermoz et la cité avion, les manifestants ont bloqué la circulation. Munis de pneus et de bouteilles, ces protestataires du régime de Macky Sall ont barricadé la route créant ainsi des embouteillages.