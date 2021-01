Oubliés du fonds de résilience Covid-19 : Les photographes de Saint-Louis ruent dans les brancards

Les membres de l’association des photographes professionnels de Saint-Louis ne sont pas contents et ils l’ont montré ce 31 décembre 2020. En effet, ces professionnels de l’image, ont tenu un point de presse pour crier leur détresse par rapport aux préjudices qu’ils ont subis avec l’apparition de la pandémie à coronavirus. Les photographes qui disent être les plus impactés à cause de l’interdiction des grandes manifestations religieuses, culturelles et sportives, ont indiqué qu’ils n’ont toujours pas touché un franc de la part du fonds de résilience Covid-19 initié par l’Etat du Sénégal pour aider les entreprises et les travailleurs.