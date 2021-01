Oumar Boun Khatab Sylla, DG DDD: « A mon arrivée je n’ai trouvé que 81 millions FCFA dans les caisses »

Lors de son face-à-face avec la presse, le nouveau directeur général de Dakar Dem Dikk Oumar Boun Khatab Sylla a encore fait des révélations sur la gestion de son prédécesseur Moussa Diop. Il dit avoir trouvé, à son arrivée, que 80 millions FCFA dans les caisses.«A son départ (Moussa Diop), Dakar Dem Dikk a traversé des moments de crise relatifs aux paiements des salaires, approvisionnements en carburants, pièces de rechanges pour les véhicules. Mieux, j'ai tenu une perte cumulée de 36 milliards FCFA et une dette d’un milliard de FCFA sur le carburant. Finalement, tous nos fournisseurs ont fui. Il a échoué dans tous ses exercices. Et malheureusement c’est de ce bilan dont se réjouit Me Moussa Diop », a martelé Oumar Boun Khatab Sylla.Il a révélé également que la Société DDD a 1032 véhicules avec des pièces de rechanges. Mais, on a trouvé plus de 500 véhicules en panne. Et le jour où il prenait service, il n’a trouvé 81 millions dans les comptes de la société.Pour ce qui est des travailleurs de DDD dans ce contexte de couvre-feu, il demande l’indulgence des forces de l’ordre en prenant en compte leurs heures descentes.