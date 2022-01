Ousmane Sonko: « Je suis en contact avec les autorités maliennes et guinéennes »

Ousmane Sonko sur l'embargo des maliens

« Je suis en contact avec les autorités maliennes et guinéennes », a déclaré le leader de Pastef, Ousmane Sonko qui dénonce avec forces la décision conjointe de la Cedeao et de l’Uemoa de mettre le Mali sous embargo. Une sanction « injuste » infligé non pas à la junte au pouvoir mais à la population qui, selon Ousmane Sonko, va en souffrir le plus. Le parlementaire sénégalais et farouche opposant de Macky Sall, approuve le calendrier de transition de 5 ans proposé par Assimi Goïta.





« Hier j’étais au téléphone avec une haute autorité du Mali et je lui ai dit de prendre le temps nécessaire pour mettre des institutions solides. Il ne sert à rien de bâcler la transition pour redonner le pouvoir aux politiciens et tomber dans les mêmes travers », souligne-t-il.