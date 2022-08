Ousmane Sonko : “En 2024, le pays sera entre nos mains”

Ousmane Sonko a présidé le lancement officiel d’un mouvement dénommé MAGI PASTEF ». En effet, ce parti dédié aux « vieux de pastef »regroupe tous adultes âgés de plus d’une cinquantaine d'années, venus des quatre coins du pays et de la diaspora.



Lors de cette cérémonie, le maire de Ziguinchor a une fois de plus martelé son intention de briguer la Magistrature suprême : « En 2024, s’il plaît à Dieu, nous allons gagner l’élection présidentielle. Parce qu’avec les fortes mobilisations qui nous ont accompagné lors de la campagne électorale, il n’y a aucun doute que le pays sera entre nos mains le soir du scrutin présidentiel».



Sonko a également saisi l’occasion pour adresser un message à ceux qui, au Palais de la République, tenteraient de manoeuvrer pour saper sa candidature : «Nul ne peut m'empêcher d'être candidat, avec tout le grade qu’il puisse avoir. Ils peuvent renforcer la gendarmerie, les magistrats … ce sera en vain. Je serai candidat ».