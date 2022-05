[VAR] Ousmane Sonko : "On sera pire que ces gens-là et ce sera du temps perdu si on s'allie avec ..."

Ousmane Sonko qui soutenait mordicus que : "Nous ne nous allierons jamais avec ces gens du système, sinon nous serons pires qu'eux et ce serait une perte de temps", a finalement noué avec sa coalition, des alliances dont la plus frappante est celle de Wallu. L'on se souvient qu'il n'avait épargné ni le fondateur du Pds, Me Abdoulaye Wade, ni son fils, Karim, qu'il avait taxés d'être des "gens du système".