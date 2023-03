Ousmane Sonko sur les 3 jours de manifestations interdites : « Nous nous battrons pour… »

Les manifestations de la coalition Yewwi Askan Wi annoncées, sont interdites sur tout le territoire sénégalais. Toutefois, les initiateurs comptent braver l’interdit. Le leader de Pastef/Les patriotes en fait partie. Ce mardi 28 mars, lors de sa déclaration, il persiste et signe. «Je réitère que le plan d’action du 29 mars, 30 mars et 3 avril reste maintenu intégralement. Nous sortirons, nous manifesterons et nous ne tomberons pas dans le piège de Macky Sall », a-t-il soutenu.





Pour autant, Ousmane Sonko a indiqué que «Macky Sall n’a pas les capacités de contenir un peuple qui est débout et qui dit non ». «Nous nous battrons et j’en appelle à ce peuple, à la jeunesse, aux ouvriers, aux transporteurs, aux étudiants, aux intellectuels, aux femmes parce que notre destin se joue aujourd’hui. Si on laisse Macky Sall gagner, nous souffrirons pendant très longtemps », a-t-il laissé entendre.