Ouverture aux marchés internationaux : Le groupe Supdeco & l'université d'Iowa outillent une cinquantaine d’entrepreneurs sous l'égide de l'ambassade des États-Unis

En partenariat avec l’université américaine de l’Iowa, le groupe Supdeco qui, depuis plus de 30 ans intervient dans tous les domaines du management, a participé au séminaire de formation sur l’exportation organisé avec le Cesag, à travers le centre régional de leadership Yali ce 23 mai. L’objectif de ce séminaire est de guider plus d’une cinquantaine d’entreprises sélectionnées à Thiès, Dakar et Ziguinchor, à développer leurs activités en leur apprenant les voies et moyens pour écouler leurs produits sur le marché international.









Cette opportunité permettra de transmettre aux participants les mécanismes, outils ou canaux à utiliser pour conquérir le marché mondial et le marché américain en particulier ; un privilège, selon le Directeur Général adjoint Abdou Aziz Sy, pour ces entreprises qui pourraient bénéficier d'opportunités intéressantes encore sous exploitées, d'écouler leurs produits à l’extérieur.





Financée par l’ambassade des Etats-Unis au Sénégal, cette formation gratuite de cinq jours, dispensée par des intervenants venus des Etats-Unis notamment de l’Iowa, profite aux entrepreneurs, petites entreprises, universitaires entre autres pour apprendre ce qu’est l’exportation, les raisons fondamentales pour exporter, la sélection des marchés étrangers, comment comprendre les accords qui existent entre les Etats Unis, le Sénégal et le reste de l’Afrique et comment satisfaire la clientèle américaine.





Selon Dimy Doresca, le Directeur de l’Institut de commerce international de l’Iowa, à la fin de la formation, les participants seront en mesure de développer eux-mêmes un programme d’exportation pour leurs entreprises. En tant que formateur et mentor, il compte les accompagner en les connectant avec d’autres entreprises ou marchés aux Etats-Unis, mais également en utilisant d’autres canaux.