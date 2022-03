Ouverture d'une agence Cauriie microfinance à Kolda : Zahra Iyane Thiam magnifie les mérites de la microfinance pour les femmes et les jeunes

Le ministre de la Microfinance, de l'économie sociale et solidaire a inauguré une agence Cauriie microfinance dans la capitale du Fouladou. Une occasion saisie par Zahra Iyane Thiam pour montrer les opportunités du secteur de la microfinance pour les femmes et les jeunes. Ainsi, elle a rappelé le protocole d'accord de partenariat portant mis en place du fonds de garantie d'un montant initial de cent millions de francs CFA et dont l'objet est de faciliter et de promouvoir le financement de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Lequel lie déjà Caurie Microfinance à son département.