Palais : la construction d’une mosquée préconisée

L’appel à la prière retentira bientôt au palais de la République. C’est le souhait exprimé par le ministre conseiller et directeur des moyens généraux de la Présidence, Cheikh Oumar Diagne. A en croire, ce dernier, le projet est en gestation.



« J’ai dit au Président (Bassirou Diomaye Faye), nous travaillons à la construction d’une mosquée. Nous pensons qu’il doit y avoir quelqu’un qui fait appel à la prière au Palais et permettre à tous les employés de faire leurs 5 prières », suggère Diagne, dans un entretien accordé à Fafa Tv.



Repris par Les Échos, il poursuit : « Nous pensons qu’on peut y tenir des prières du vendredi et que le Président vienne assister aux prêches, l’occasion pour nous de lui rappeler ses responsabilités, la conduite à tenir envers les citoyens. »