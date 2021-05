PALAM 2 : Ndèye Saly Diop Dieng lance les travaux de l’école communautaire de base de Sibassor

(Sibassor, envoyés spéciaux) - La commune de Sibassor (Kaolack) aura bientôt son école communautaire de base. La ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, Ndèye Saly Diop Dieng, a procédé, ce samedi 22 mai 2021, à la pose de la première pierre, en présence des autorités administratives de Kaolack, de la directrice de PALAM, Khady Fall Ndiaye Mbacké, du maire Djiby Kalidou Niang, du représentant du Directeur général de l’Agence d’exécution des travaux d’intérêt public (AGETIP) maître d’ouvrage délégué pour la construction de ladite école, des populations, entre autres.

Objectif : « contribuer fortement à la régression de la pauvreté »







Cette école communautaire de base de Guinaw Rail sera réalisée par le Programme d’alphabétisation et d’apprentissage de métiers pour la lutte contre la pauvreté (PALAM) dans sa phase 2. Il est « une expérience innovante de développement endogène, plein d’espoir ». En effet, avec comme slogan « Une famille épanouie, un village émergent », le PALAM, de part sa quintessence, se présente comme un programme « innovant et multidimensionnel, en mesure de contribuer fortement à la régression de la pauvreté au Sénégal, en mettant l’accent sur le renforcement du capital humain et la création de richesses ».





Selon Mme le ministre de la Femme, les écoles communautaires de base ont pour vocation d’accueillir des enfants de « milieux défavorisés, des enfants déscolarisés ou non scolarisés y compris ceux des daraas, et particulièrement des filles afin de leur offrir, selon une approche inclusive et intégrée, une seconde chance de continuité des études, et des conditions favorisant leur future insertion sociale et économique ».





70 jeunes et 150 femmes seront touchés à Sibassor





A ce titre, Ndèye Saly Diop Dieng renseigne que 70 jeunes et 150 femmes seront touchés par le programme dans la commune de Sibassor, respectivement à travers des activités de formation qualifiante des jeunes et d’autonomisation des femmes.





« Des résultats significatifs enregistrés au cours de la première phase »





Pour rappel, le PALAM est le premier programme pilote de lutte contre la pauvreté. Il est financé par le fonds de solidarité islamique pour le développement. Sa première phase a enregistré des résultats « significatifs » qui en font aujourd’hui un programme de référence de la Banque islamique de développement (BID). La deuxième phase est étalée sur une période de deux ans (2019-2021).





