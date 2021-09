Palmeraie / Incendie mortel : Alain et Clarisse Tavares vus par leurs proches à Saint-Louis

Témoignage sur la famille Tavares et leur fils

Deux jours après l’incendie qui s’est produit à la résidence La Palmeraie et dans lequel les époux Clarisse Sarr et Alain Tavares et leur fils de 2 ans ont perdu la vie, Seneweb a fait un détour à Saint-Louis, au quartier Médina Courses où vivait le couple Tavares.





Sur place, c’est toujours l’émotion et la tristesse. Depuis l’annonce de la nouvelle, la maison où vivaient Alain et Clarisse ne désemplit pas. Les habitants qui partageaient le quotidien de ce couple sans histoire sont unanimes pour dire que les Tavares étaient de personnes magnifiques qui vivaient en parfaite harmonie avec les habitants du quartier.





« Nous vivons avec le couple Tavares depuis 2008. C’étaient des personnes formidables. Il était difficile de savoir que nous n’étions pas de la même religion, tellement ils étaient bien. Clarisse s’impliquait dans tout ce qu’on faisait dans le quartier; quant à Alain, il était sans façon », témoigne Maimouna Guèye, leur voisine.