Pap Mayn - Renaissance

Pap Mayn est né au début des années 80 à Dakar, Sénégal. Très tôt bercé par le Hiphop des années 90, il développe un goût particulier pour les lyricistes et mélodies de son époque, des US, de la France et du Sénégal, notamment Tupac, Wu Tang et Bone Thugs-n- Harmony, IAM et Fonky Family, PBS, Pee Froiss, Nix et Abass Abass.



Par ailleurs, il excelle académiquement. Il allie amour de la musique et réussite scolaire au Sénégal et au Kenya où il passe son bac S. Après des études de finance en France, il immigre au Canada et y établit le label de rap, « Les Disques Matey ». Il y produit nombre de mixtapes et street album avant de se décider de passer derrière le micro.



Avec un style unique sur des instrumentaux percutants, Pap Mayn scande des textes lourds et engagés, illustrant le concept « Matey» qui définit les principes de liberté, responsabilité et d’auto-détermination d'une génération de jeunes africains livrés à eux-mêmes, dans un monde capitaliste, complexe et clivant Membre de la Génération Y, Pap Mayn est convaincu que la mission de sa génération est de graver dans le marbre la Renaissance Africaine.







