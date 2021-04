Papa Amadou Sarr à ses détracteurs : "On ne peut pas manipuler des chiffres à la DER "

La Délégation générale à l’Entrepreneuriat des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) a profité de son face-à-face avec la presse, ce mercredi 7 avril 2021, pour répondre à ses détracteurs. En effet, face aux critiques des jeunes compatriotes du Conseil régional ou départemental de Fatick et du Conseil départemental de Pikine, son Délégué général a tenu à faire des précisions de taille. « On ne peut pas manipuler des chiffres à la DER. On ne peut pas manipuler des chiffres dans l’Etat du Sénégal. Car, nous sommes contrôlés, nous sommes audités. De toutes les façons, les chiffres ne mentent pas », a laissé entendre Papa Amadou Sarr. Avant d’inviter ces personnes à venir à la DER pour éclairer leur lanterne.

« La DER, elle est une et indivisible »







Il ajoute : « La DER/FJ se tourne résolument vers le futur et comme vous le savez, nous sommes encore un bébé. Nous n’avons que 3 ans. Il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de polémiques mais rien n’est parfait. C’est une œuvre humaine. Nous tendons vers, je ne dirais pas la perfection, mais nous nous améliorons pour pouvoir répondre aux ententes des populations, des femmes et des jeunes du Sénégal. Certes, il y a des frustrés, certes il y a des gens qui se sentent exclus, certes il y a des gens qui pensent que la DER (ce) n’est pas bon. Mais, je tiens à leur dire ici, publiquement, devant tout le Sénégal, que la DER, elle est une et indivisible. La DER, elle n’a pas de couleur politique. La DER, elle est républicaine. La DER est là pour tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises, sans aucune exception, sans aucune coloration politique, religieuse ou culturelle. Il faut juste être Sénégalais ! Avoir la Carte d’identité sénégalaise, avoir un projet, disposer d’un certificat de résidence, avoir un registre de commerce et déposer un projet ».

La DER/FJ bientôt présente physiquement dans tous les départements





A la demande du président de la République, Macky Sall, Papa Amadou Sarr a annoncé que la DER/FJ sera très bientôt présente physiquement dans les 45 départements du pays.