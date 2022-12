Papa Djibri Fall à Ismaïla Madior Fall : « Ne demandez pas à Macky Sall de faire moins que ses prédécesseurs »

A l'instar de ses collègues députés à l’Assemblée nationale, le journaliste Pape Djibril s’est aussi, s’exprimé sur la question du 3ème mandat du Chef de l’Etat, Macky Sall. Devant le pupitre, il a d’emblée déclaré, face au ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, que «la République, c’est le renoncement ». «Et, c’est ce qu’il faut dire au Président, Macky Sall . Ne lui demandez pas de faire moins que ses prédécesseurs . Aujourd’hui, il doit rester dans l’histoire en organisant une élection libre et transparente et partir », a-t-il recommandé.



Par ailleurs, le parlementaire a déclaré qu’au Sénégal, «nous n’avons pas un pouvoir judiciaire, mais plutôt une administration judiciaire ». Regrettant ainsi les arrestations de responsables politiques. « L’État est considéré comme un instrument d’enrichissement illicite depuis 62 ans et de règlement de comptes », a soutenu Pape Djibril Fall. Qui a aussi fustigé le fonctionnement de la justice sur les affaires de Didier Badji et Fulbert Sambou. « On attend le procureur sur ces questions essentielles », laisse-t-il entendre.