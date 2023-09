Papa pour la 5e fois, des internautes taquinent Cheikhou Kouyaté

L'ancien capitaine des lions de la téranga célèbre une heureuse nouvelle. Cheikhou Kouyaté est papa pour la 5e fois. Ce week-end, la deuxième femme de l’international sénégalais a baptisé sa fille. Une cérémonie très classe comme à l’accoutumée mais qui fait réagir certains internautes. Sur un ton taquin, certains ont mis en garde le footballeur professionnel qui « baptise chaque année un enfant ». Pour d’autres « ce sont les deux deux épouses du sportif qui font la course pour l’héritage…les conséquences de la polygamie ».





Rappelons que le numéro 8 des lions a épousé sa première femme Zahra Mbow qui a donné naissance à une fille en 2019 et en 2021 elle a baptisé leur deuxième enfant.







C’est en 2018, un an après son union avec Zahra que les liens du mariage ont été scellés entre Kouyaté et Mouna Seck sa deuxième femme. Cette dernière est également maman de trois enfants nés successivement en 2019, en 2021 et en 2023.