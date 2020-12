Pape Cheikh Diallo dérape encore : «Les Noirs ressemblent à des singes»

L’animateur Pape Cheikh Diallo est une fois de plus au cœur d’un bad buzz. Ce, suite à un dérapage verbal d’ordre raciste fait sur le plateau de «Yewuleen» sur la Tfm.En effet, au moment où le monde applaudit Demba Ba pour sa bravoure lors du match Psg-Basaksehir Istanbul, Pape Cheikh Diallo, lui, estime que le racisme se comprend, car «les Noirs ressemblent à des singes».Des propos qui choquent, d’autant plus qu’ils émanent d’un Noir. Ses collaborateurs, présents sur le plateau, n’ont pas pu contenir leur gêne, malgré les éclats de rire.Dépassé le ton taquin, le timing pose problème. Car cela survient au lendemain de l’interruption du match de Ligue des champions entre le Psg et le Basaksehir Istanbul, hier mardi 9 décembre.La cause : les propos racistes tenus par le quatrième arbitre du match et dénoncés par le joueur sénégalais Demba Ba. Mieux, lui et ses partenaires ainsi que l'équipe du Psg ont quitté le terrain, en signe de protestation.Donc, il est tout à fait compréhensible que Pape Cheikh Diallo soit actuellement la cible d’un vaste lynchage sur les réseaux sociaux et sites Internet. Les Sénégalais dénoncent ses propos qu’ils jugent «extrêmement mal placés».