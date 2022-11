Pape Mahawa Diouf à Sonko et Cie : "Sur tous les terrains, ils auront en face d'eux une réponse équidistante"

La sortie médiatique du leader du parti politique Pastef/Les patriotes au lendemain de son audition à fond sur le dossier qui l’oppose à la masseuse Adji Sarr, qui soutient la thèse du « complot » avec ses partisans sur cette affaire de viol et de menaces de mort, n’a pas ébranlé le coordonnateur de la communication de Benno Bokk Yaakaar (BBY). Pape Mahawa Diouf a profité de sa rencontre avec les responsables politiques de la majorité présidentielle ainsi que les femmes et jeunes de la commune de Yoff, ce samedi 5 novembre, pour exposer ses quatre vérités à Ousmane Sonko et Cie. Selon le Directeur général de l'Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT), ce qui s’est passé entre l’ancien député et la masseuse du salon « Sweet Beauty » n’a rien d’un complot et n’engage point le terrain politique.



« Nous allons garder la sérénité. Malgré toutes les violations de la loi en cours puisque c’est de cela qu’il s’agit, nous pensons qu’il faut garder notre sérénité et faire confiance totalement aux autorités de l’institution judiciaire. Jusqu’à la preuve du contraire, l’institution de la justice sénégalaise fonctionne, le droit est dit au nom du peuple sénégalais. Et nous pouvons, en toute quiétude citoyenne, faire confiance à la justice sénégalaise et être convaincu que le droit sera dit », a déclaré Pape Mahawa Diouf.



Mieux, il ajoute : « Ce qui se passe n’a rien d’un complot. Ce qui se passe, malgré les discours complexes qui nous sont servis, qui semblent compliqués, on évoque les noms de 10, 15, 20 personnes dans des conditions que personne ne maîtrise. Mais, rien de ce qu’ils disent ne nous explique clairement. Ce qui s’est passé entre un homme et une femme dans ce lieu qui était dédié semble-t-il au massage et que nous, ça ne nous engage pas. Ça n’engage pas le terrain politique, ça n’engage pas le débat politique. C’est un débat entre deux personnes et qui sera tranché par les institutions judiciaires du Sénégal ».



Par conséquent, le coordonnateur de la communication de BBY a tenu à avertir le candidat déclaré à la présidentielle de 2024 et ses partisans. « Mais, il faut bien qu’ils comprennent une chose que, sur tous les terrains, sur vraiment tous les terrains, ils auront en face d’eux une réponse équidistante. Parce qu’en vérité, ces gens, si on les laisse faire, leur objectif véritable, c’est de saboter le Sénégal. C’est inacceptable ! », avertit Pape Mahawa Diouf.