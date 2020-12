Pape Siré Dia bénéficie d’un soutien de taille, le mouvement « Pencoo Doolel Thiès » rejoint le bienfaiteur de Thiès

PAPE CIRÉ DIA BENEFICIE D’UN SOUTIEN DE TAILLE POUR LES PROCHAINES LOCALES

Le mouvement «Pencco Doolèl Thiès» du guide religieux Cheikh Abdou Lakhat Mbacké Ndiaye rejoint le discret «Bienfaiteur de Thiès»C’est ce mercredi 25 novembre 2020, coïncidant avec la réouverture officielle de la permanence de Pape Ciré Dia dans la perspective des prochaines élections locales, que le vaste mouvement «Pencco Doolèl Thiès», présent dans tous les quartiers de la cité du rail et le département de Thiès, a officialisé son soutien à la candidature de l’homme politique El Hadj Pape Ciré Dia, Président du Conseil d’Administration de la Lonase, à la mairie de Ville de Thiès, aux prochaines élections locales.C’est un soutien de taille dont vient de bénéficier l’ex Directeur général du Groupe La Poste, El Hadj Pape Ciré Dia, à travers l’adhésion à sa cause du vaste mouvement « Pencco Doolèl Thiès » dirigé par Cheikh Abdou Lakhat Mbacké Ndiaye. Le guide religieux, qui a obtenu l’aval de ses militants et sympathisants, dans son ralliement à la philosophie de l’homme politique qui a « toujours porté en bandoulière les préoccupations des Thiessois », pour aller à l’assaut de la mairie de Ville, a magnifié la « disponibilité de Ciré Dia, son ouverture d’esprit, son sens sublime, presque surhumain, du social, sa piété, la considération qu’il a du quotidien des Sénégalais et surtout des Thiessoises et des Thiessois, mais surtout son ‘’patriotisme’’ ».Il a souligné les « actes positifs » que le « Bienfaiteur de Thiès » pose régulièrement, dans la plus totale discrétion, au profit des populations. Selon lui, « il ne fait l’ombre d’aucun doute que ce leader qui a toujours confirmé un leadership incontestable dans cette ville, a dirigé aux législatives une liste qui a remporté le département de Thiès, sera le futur Maire de Thiès ».Apres avoir souhaité la bienvenue aux nouveaux adhérents, Modou Fall, coordonnateur des activités politique de Ciré Dia, devait mettre en exergue la « générosité, du point de vue social, du responsable de l’Alliance Pour la République (APR) et leader naturel de la mouvance présidentielle à Thiès, le ‘’Sage’’ qui a ouvert la porte à tous, tendu la main à tous ». Il remarque que « dans la ville aux-deux-gares, la majorité des citoyens le présentent l’homme qui mise beaucoup sur la ‘’dignité humaine’’ comme une ‘’personne très utile pour la cité, sensible aux préoccupations de la jeunesse à qui il offert des emplois ». Un « ‘’Sage’’ qui a suffisamment donné la preuve de son amour pour Thiès ». Autant de bienfaits et d’actes de générosité qui font que les Thiessois jurent que « l’ex-Directeur général de La Poste est incomparable dans la famille présidentielle dans cette ville ».Au cours de cette rencontre, les orateurs ont tous reconnu qu’aujourd’hui « la ‘’posture de leader naturel’’ incarnée dans la ville aux-deux-gares par l’ex-Directeur général de La Poste ne souffre d’aucun doute, d’aucune contestation, au sein de la coalition présidentielle à Thiès ».Une thèse confortée par de hauts cadres de Benno Bokk Yakaar, selon qui, « de tous les politiciens que Thiès a connus de 1980 à nos jours, le nouveau Président du Conseil d’administration de la Lonase est incontestablement le meilleur sous tous les rapports ! Il a apporté plus sur le plan économique, social, culturel, religieux, sportif, éducatif, etc., à la ville de Thiès, en tant que politicien doté d’un mandat, que tous ses prédécesseurs réunis. Il n’a pas d’égal dans le périmètre communal de Thiès ». Des proches du Président Macky Sall que « Ciré Dia a réussi là où les autres ont échoué, c’est à dire mettre le département de Thiès sous l’escarcelle de la majorité, qui, pour la première fois dans l’histoire politique de Thiès, détenait le contrôle politique du département de Thiès ».Une manière, disent-ils, « pour l’ex Dg de La Poste qui a suffisamment donné la preuve de son amour pour Thiès et de son engagement pour le Président Macky Sall, de confirmer un leadership incontestable et incontesté dans la ville ».Et de rappeler qu’« à la présidentielle dernière, durant toute la campagne électorale, l’homme a mis sous hypothèque ses sommeils, n’a ménagé ni son temps, ni son énergie, encore moins ses moyens pour que son candidat gagne. Il s’est démarqué de toute tricherie ou simulation, a été à l’offensive, a été l’objet des attaques les plus radicales de la part de l’opposition. Et nonobstant le sabotage de tous ordres, il est resté imperturbable, conscient que la réélection du Président Sall était un impératif catégorique ». Un homme d’action qui a « donné une autre face à la pratique de la politique, parce qu’étant très concret et actif dans ce qu’il fait, mieux, il ne fait jamais dans la démagogie ou dans les promesses fallacieuses », a reconnu le Cheikh Abdou Lakhat Mbacké Ndiaye, qui, avant la tenue, dans l’après-midi, de la de la cérémonie de ralliement, avait, dans la matinée, mobilisé onze « daaras » (écoles coraniques) de la place pour une séance de lecture du Saint-Coran à la permanence Ciré Dia.