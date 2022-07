Parcelles : Amadou Ba se confronte aux doléances et plaintes des jeunes

"L'aventure du président Sall aux Parcelles Assainies a débuté avec Mbaye Ndiaye ministre d'État au terrain de l'unité 10. Depuis le début de la campagne, nous travaillons avec le président Sall et la jeunesse nous accompagne. Et comme le Chef de l'Etat nous invite à la transparence et la vulgarisation de ses réalisations, nous aborderons tous les sujets avec tous les jeunes sans couleurs politiques ici aux Parcelles Assainies. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons fait face à la jeunesse pour répondre aux questions, écouter les doléances et surtout identifier ensemble ce qui manque dans notre localité". C’est ainsi que Amadou Ba a lancé son grand oral avec les jeunes des Parcelles, hier au terrain Unité 10.





Tour à tour, les jeunes, issus de différentes catégories sociales, ont pris la parole pour faire part à l’ancien ministre des Affaires étrangères, mais aussi aux différentes autorités qui étaient sur place, des difficultés de la localité. Entre autres points soulevés : l'insertion des diplômés, l'accompagnement pour les étudiants, des bourses d'études, l'accès aux financements pour une autonomie dans l'entrepreneuriat, l'accès aux marchés publics pour les jeunes ouvriers et la lancinante problématique de l'emploi des jeunes sont ressortis dans les questions.







En retour, Amadou Ba a apporté des pistes de solutions sur les questions urgentes et promet de prendre à bras le corps les doléances exprimées lors de la rencontre.





Les détails dans la vidéo