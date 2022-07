Parcelles assainies: Chapelet de doléances des fidèles de la Paroisse Immaculée à Amadou Bâ

Investi à la deuxième position sur la liste nationale de Benno Bokk Yakaar, Amadou Bâ a fait, hier, une visite de proximité dans certains sites et familles religieux de son fief, les Parcelles assainies. Après la prière de vendredi, effectuée à la grande mosquée de l’unité 13, l’ancien ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur s’est rendu à la Paroisse Marie Immaculée de l’unité 17.









Il a été accueilli par le curé, le Père Pascal Faye et de nombreux fidèles. Ces derniers, qui ont félicité les bonnes actions d’Amadou Bâ, ont aussi déposé sur la table du responsable de l’Arp un chapelet de doléances. Ils veulent un autre terrain pour élargir leur lieu de prière, mais le manque d’emploi des jeunes et des femmes a aussi été évoqué.





´´Nous avons une relation de confiance avec Amadou Bâ qui date de très longtemps. Il a toujours été un partenaire privilégié des jeunes de la Paroisse Marie Immaculée. Mais monsieur le ministre je ne peux pas prendre la parole sans vous parler de nos jeunes diplômés qui n’ont pas d’emploi. Ceci est un plaidoyer pour tous les jeunes de la Paroisse’’, lance Claude Gabriel Ndione, président des jeunes de la Paroisse Marie Immaculé.





La représentante des femmes, Lucie Tine, demande l’accès des femmes de la Paroisse au financement. ‘’Monsieur le ministre, grâce à vous, on avait eu des financements de la DER. Depuis la Covid-19, nous connaissons des problèmes énormes. Nos activités ont été arrêtées et on n’arrive plus à avoir des financements. Nous comptons sur vous pour reprendre nos activités’’, demande-t-elle.