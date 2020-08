[Video-Alerte] Parcelles assainies, U16 : " L'eau que nous buvons est jaunâtre et a l'odeur des fosses septiques "

Elle a l'odeur de l'eau des fosses septiques. " L'eau qui coule du robinet a la couleur jaunâtre. En plus elle sent mauvais, très mauvais", s'insurge Aminata, une habitante de l'unité 16 des Parcelles assainies de Dakar. Avec quelques riverains, elle s'est confiée à Seneweb pour interpeller les autorités de l'État sur ce problème de santé publique récurrent dans cette localité de la banlieue de Dakar confrontée au manque d'eau.











"L'autre jour, j'ai dû la filtrer à cause de la couleur avant de finalement la jeter à cause de l'odeur. Et ceux qui n'ont pas le choix vont continuer à consommer cette eau avec tous les risques que cela comporte pour leur santé", regrette-t-elle.









Aminata est coupée net par une dame qui déplore les mêmes faits et indexe la société de distribution d'eau qui commercialise selon elle une eau non potable que même le bétail rechignerait à boire. "Une fois j'en ai bu, j'ai vomi", explique la veille dame munie de deux bidons de 10 litres, à la recherche d'une eau potable. Il était 22 heures, ce samedi. Et ses propos sont corroborés par plusieurs riverains et habitants de l'unité 16, près de la grande mosquée. " Ici, beaucoup ont arrêté de boire l'eau du robinet. Ils achètent de l'eau filtrée ou de l'eau minérale qui coûte cher", dit-elle.









"C'est tout sauf de l'eau du Lac de Guiers", jure cette habitante des Parcelles assainies. " On dirait que l'eau est mélangée à l'eau des fosses septiques. Nous payons régulièrement nos factures d'eau. Alors qu'on ne dispose pas d'eau et quantité suffisante, et la qualité n'y est pas. Cette situation a assez duré", peste-t-elle.