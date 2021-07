Partenariat avec l’international Idrissa Gana Guèye : Le groupe Kirène a choisi son Gaïndé

Le Groupe Kirène et l’international sénégalais, Idrissa Gana Guèye, ont décidé de s’aligner au profit du football sénégalais. En effet, ils ont paraphé une convention de partenariat dont la cérémonie officielle de signature s’est tenue, ce vendredi 2 juillet 2021, dans un hôtel de la place à Dakar.





A l’occasion de cette rencontre, qui a noté la présence du Manager du joueur de PSG, Idrissa Faye, du rappeur Dip Doundou Guis, par ailleurs, ambassadeur de la marque Pepsi du groupe Kirène, des écoles de football, des fans, entres autres, le Directeur général du groupe Kirène a expliqué les raisons de ce partenariat avec le Lion de la Téranga.





« Un footballeur talentueux qui ne cesse de briller »





Selon Alexandre Alcantara, Idrissa Gana Guèye est un footballeur « talentueux qui ne cesse de briller aussi bien au niveau national qu’international ».





A l’en croire, « ses prouesses lors des championnats mondiaux ont porté le nom du Sénégal très loin ».





Partenariat scellé grâce à « une passion commune »





Le patron de Kirène signale en outre que son groupe, étant également une réussite sénégalaise, a bien voulu choisir Gana Guèye grâce à « leur passion commune, à savoir : l’amour du Sénégal », pays de la Téranga.





En effet, le leader du marché de l’eau minérale au Sénégal est reconnu pour son engagement envers les Sénégalais en fournissant des « produits de qualité » et en étant l’auteur de nombreuses initiatives environnementales et sociales dans le pays.





L’eau Kirène a toujours soutenu le sport sénégalais. Elle est d’ailleurs l’eau minérale qui accompagne l’équipe nationale de football en tant que fournisseur officiel des Lions de la Téranga depuis 20 longues années.





« Une occasion de démontrer le vivre mieux »





Ainsi, cette collaboration entre l’eau minérale Kirène et cette étoile du football sénégalais, selon Alexandre Alcantara, est l’occasion de « démontrer le vivre mieux à travers des expériences inédites ».





« Kirène et moi, c’est depuis mon enfance »





Idrissa Gana Guèye, pour sa part, s’est réjoui de ce partenariat avec le groupe Kirène, avant de revenir sur son importance. « On est très content de cette collaboration. Au-delà de cette collaboration, c’est une amitié qui s’est fondée avec Kirène. Kirène et moi, c’est depuis que je suis tout petit, depuis que je suis à Diambars. Donc, ça fait très longtemps. Et aujourd’hui, c’est juste une continuité », a-t-il lancé.





Pour l’international sénégalais, Kirène est une marque qui lui ressemble. « Nous avons les mêmes valeurs et les mêmes ambitions de faire quelque chose pour le Sénégal. Et on espère que tout le monde sera satisfait de cette collaboration », ajoute-t-il.





Un concours de football annoncé pour les écoles de foot